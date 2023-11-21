Главное
Спецоперация на Украине
14:40 (мск), источник: МК.RU Омск

Экс-глава омского минздрава Андрей Мураховский прокомментировал свою отставку

Экс-министр здравоохранения Омской области Андрей Мураховский прокомментировал свою отставку и поблагодарил главу региона Виталия Хоценко за награду.

Источник: МК.RU Омск

Напомним, главой минздрава Омской области утвержден Артем Наркевич.

В своем телеграм-канале Мураховский поблагодарил за конструктивную совместную работу сотрудников своего ведомства и работников регионального правительства.

«Многого удалось достичь. С каждым годом наши медики выполняли все больше высокотехнологичных операций, а доля изношенного оборудования и требующих ремонта зданий снизилась. Один из важных результатов: средняя продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года», — отметил Мураховский.

Бывшему главе минздрава региона вручили знак отличия «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».

Ранее Виталий Хоценко рассказал, когда назначат нового министра транспорта Омской области. По данному вопросу идёт досогласование кандидатур. Как только оно завершиться, пройдут назначения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омичам посоветовали, что посмотреть с подростком: сериалы и фильмы, кото...
Условия никому не интересны: у омских перевозчиков нет нужных автобусов ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта