Экс-глава омского минздрава Андрей Мураховский прокомментировал свою отставку

Напомним, главой минздрава Омской области утвержден Артем Наркевич.
В своем телеграм-канале Мураховский поблагодарил за конструктивную совместную работу сотрудников своего ведомства и работников регионального правительства.
«Многого удалось достичь. С каждым годом наши медики выполняли все больше высокотехнологичных операций, а доля изношенного оборудования и требующих ремонта зданий снизилась. Один из важных результатов: средняя продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года», — отметил Мураховский.
Бывшему главе минздрава региона вручили знак отличия «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».
Ранее Виталий Хоценко рассказал, когда назначат нового министра транспорта Омской области. По данному вопросу идёт досогласование кандидатур. Как только оно завершиться, пройдут назначения.