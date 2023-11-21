ABC: поставки снарядов США Украине снизились на 30% из-за помощи Израилю

ABC News отмечает, что 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, вероятно, играют одну из важнейших ролей для Украины. «Они (американские чиновники.— “Ъ”) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (перед Украиной.— “Ъ”), но это повлияло», — приводит телеканал слова украинского чиновника.
Комментируя эту информацию, высокопоставленный представитель Минобороны США, имя которого также не называется, заявил, что сокращение боеприпасов «не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа».
Он объяснил, что президентские указы о выделении Украине военной помощи начали составляться еще до нападения «Хамаса» на израильскую территорию, «поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит на Украине».
Вопросы финансирования помощи Украине и Израилю, а также выделение средств на защиту южной границы США рассматриваются отдельно от временного бюджета, который был принят 17 ноября. Ранее Белый дом планировал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине).
20 ноября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.