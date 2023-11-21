Главное
Спецоперация на Украине
11:33 (мск), источник: © РИА Новости

Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба армии.

Источник: Reuters

«162-я дивизия завершила окружение Джебалии и приготовилась к продолжению наступления <…> Артиллерийские соединения 215-й дивизии вместе с ВВС работали над подготовкой местности к бою в Джебалии. Силы атаковали цели террористов с помощью истребителей и БПЛА. Среди целей были три подземные шахты на окраине Джебалии, где были обнаружены террористы», — говорится в сообщении.

Силы 551-й бригады совместно со спецназом действовали к северу от Джебалии для ликвидации целей и расчистки пути для движения войск.

Всего ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 250 целям ХАМАС на севере сектора Газа.

Новый виток противостояния между Израилем и движением ХАМАС начался после того, как утром 7 октября палестинские силы из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'На поле боя тяжело': Зеленский высказался о переговорах с Россией
Швеция мечтает о реванше — атомном
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта