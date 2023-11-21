Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа

«162-я дивизия завершила окружение Джебалии и приготовилась к продолжению наступления <…> Артиллерийские соединения 215-й дивизии вместе с ВВС работали над подготовкой местности к бою в Джебалии. Силы атаковали цели террористов с помощью истребителей и БПЛА. Среди целей были три подземные шахты на окраине Джебалии, где были обнаружены террористы», — говорится в сообщении.
Силы 551-й бригады совместно со спецназом действовали к северу от Джебалии для ликвидации целей и расчистки пути для движения войск.
Всего ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 250 целям ХАМАС на севере сектора Газа.
Новый виток противостояния между Израилем и движением ХАМАС начался после того, как утром 7 октября палестинские силы из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.