11:37 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Игорь Гросу отправился в Австрию с официальным визитом
Гросу во главе молдавской делегации отправился с официальным визитом в Австрию.
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КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу с 21 по 23 ноября будет находиться в Австрии с официальным визитом.
В Вене Гросу встретится с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. В программу визита также включены беседы с членами парламентской группы дружбы Австрии и Молдовы, а также парламентской Комиссии по внешней политике.
«Обсуждения будут касаться европейского пути Молдовы и того, как можно поддержать усилия нашей страны в евроинтеграции», — сообщили в пресс-службе парламента.
Молдавская делегация также будет принята правительством Австрии: запланированы встречи с федеральным министром по европейским и международным делам Александром Шалленбергом и федеральным министром труда и экономики Мартином Кохером.
Помимо этого Гросу побеседует с представителями молдавской диаспоры в Австрии.
В делегацию Молдовы в Вене также входят: