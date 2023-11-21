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11:37 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Игорь Гросу отправился в Австрию с официальным визитом

Гросу во главе молдавской делегации отправился с официальным визитом в Австрию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу с 21 по 23 ноября будет находиться в Австрии с официальным визитом.

В Вене Гросу встретится с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. В программу визита также включены беседы с членами парламентской группы дружбы Австрии и Молдовы, а также парламентской Комиссии по внешней политике.

«Обсуждения будут касаться европейского пути Молдовы и того, как можно поддержать усилия нашей страны в евроинтеграции», — сообщили в пресс-службе парламента.

Молдавская делегация также будет принята правительством Австрии: запланированы встречи с федеральным министром по европейским и международным делам Александром Шалленбергом и федеральным министром труда и экономики Мартином Кохером.

Помимо этого Гросу побеседует с представителями молдавской диаспоры в Австрии.

В делегацию Молдовы в Вене также входят:

  • председатель парламентской группы дружбы с Австрийской Республикой, вице-председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Адриан Белый;
  • вице-председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции Ион Гроза;
  • вице-председатель комиссии по окружающей среде, климату и зеленому переходу Инна Кошеру;
  • член комиссии по экономике, бюджету и финансам Марина Морозова.

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