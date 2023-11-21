11:56 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Санду прибыла в Киев
Офис Зеленского сообщил о прибытии в Киев президента Молдавии Санду.
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, сообщили в офисе Владимира Зеленского.
«В день достоинства и свободы (в десятую годовщину евромайдана — ред.) президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время революции достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отрицают причастность к убийствам.