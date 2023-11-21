12:40 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Стоп, вера: Митрополит всея Молдовы Владимир — персона нон грата на Украине
Причина — он член Синода Русской Православной Церкви.
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Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир является персоной нон грата в Украине, будучи членом Синода Русской Православной Церкви, из-за чего не может сходить на могилу своих родителей в Черновицкой области, заявил отец Павел Борсевский.