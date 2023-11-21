12:08 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Астанчан попросили сохранять спокойствие
Жителей и гостей столицы предупредили, что с 23 по 24 ноября проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2023», передает ИА «NewTimes.kz».
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В рамках учений 23 ноября в 12.55 будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания.
«Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения “Внимание всем!”. Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.