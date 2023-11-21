12:36 (мск), источник: РИА Новости
Аксенов заявил, что конец конфликту положит только смена режима на Украине
Аксенов назвал смену режима на Украине единственным путем окончания конфликта.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Военное поражение Киева и смена режима на Украине необходимы, чтобы не затянуть конфликт на десятилетия, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Не знаю, сделали ли граждане Украины какие-то выводы (за 10 лет после событий на майдане — ред.). Может, и сделали, но сейчас это уже не важно, потому что они не являются участниками процесса принятия решений. Думаю, что ждать каких-то проблесков здравого смысла не стоит. Разговаривать там не с кем и не о чем. Единственный путь — нанесение врагу военного поражения и смена режима. Другой позиции и других целей быть не может. Если мы, конечно, не хотим, чтобы все это затянулось на десятилетия, не хотим оставить такую огромную проблему нашим детям.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.