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12:55 (мск), источник: ТАСС

Визит Рахмона, внеочередной саммит БРИКС и годовщина «майдана». Темы брифинга Пескова

Внеочередной саммит БРИКС, переговоры президента РФ Владимира Путина с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном и годовщина «майдана» стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Поздно вечером в понедельник Путин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым (21 ноября отмечается День работника налоговых органов). «У нас одна из самых передовых налоговых служб в мире, которая постоянно развивается, поэтому этим можно хвастаться вполне обоснованно».

Во вторник в Большом Кремлевском дворце Путин проведет беседу «в узком формате» с Рахмоном и вручит ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Лидеры подпишут «внушительный пакет» документов, а затем выступят с совместными заявлениями для СМИ.

После перерыва главы государств продолжат общение один на один на неформальном обеде в Первом корпусе Кремля.

В перерыве в 16:00 мск Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции, его выступление будет публичным. «Ожидаем, что будет принято совместное заявление».

О годовщине «майдана»

«Мы называем это “майдан”, на самом деле это был переворот». Он спонсировался из-за рубежа, что прямо и косвенно признали представители других стран: «Надо вещи называть своими именами».

«Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается специальная военная операция».

О наградах Адама Кадырова

В Кремле неизвестно, представляли ли Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова — к каким-либо государственным наградам: «Я не располагаю информацией, чтобы он был представлен к каким-то государственным наградам».

О возможном признании движения ЛГБТ экстремистским

Кремль не комментирует иск Минюста РФ о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским: «Я не считаю себя вправе каким-то образом комментировать».

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