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13:02 (мск), источник: Om1.ru

Раненные на СВО новосибирцы будут лечиться в родном городе

Такая возможность у них появилась благодаря инициативе губернатора области.

Источник: Om1.ru

Новосибирские бойцы с СВО смогут проходить длительное лечение в родном городе. По инициативе Андрея Травникова Новосибирская область обратилась с этим предложением в Минобороны, сообщили в облправительстве.

«Дома и стены помогают», — подчеркнул глава региона.

Лечение бойцов в Новосибирске станет удобным и для их семей. Посещать раненых будет намного проще и бойцы будут ближе к семье во время выздоровления.

Предварительных договорённостей по этому предложению уже удалось достичь: в Минздраве РФ и Минобороны РФ пошли навстречу инициативе.

Кроме перенаправления больных с СВО в родной город, с 1 января 2024 года бойцы в НСО смогут долечиваться и в гражданских больницах по месту жительства.

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