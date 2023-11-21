В Узбекистане с 1 января будущего года будет запрещено пользоваться подземными водами без счетчика

Это решение принято для дальнейшего совершенствования системы пользования и бурения скважин подземных вод, усиления государственного и общественного контроля по охране подземных водных ресурсов, широкой пропаганды культуры рационального водопользования среди населения, обеспечения населения качественной питьевой водой в долгосрочной перспективе.
«Для ведения точного учета использования подземных вод на пользователей подземных вод в срок до 1 января 2024 года возлагается обязанность по оснащению находящихся в их ведении сооружений забора подземных вод средствами учета воды в установленном порядке. Начиная с 1 января 2024 года пользователям подземных вод запрещается использование сооружений забора подземных вод, не оснащенных средствами учета воды», — подчеркнули в министерстве.
Эта норма не будет касаться индивидуального забора подземных вод в объеме до 5 кубических метров в сутки для личных и хозяйственных нужд физическими лицами.