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13:15 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане с 1 января будущего года будет запрещено пользоваться подземными водами без счетчика

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 января 2024 года будет запрещено пользоваться подземными водами без счетчика, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Министерства горнодобывающей промышленности и геологии.

Это решение принято для дальнейшего совершенствования системы пользования и бурения скважин подземных вод, усиления государственного и общественного контроля по охране подземных водных ресурсов, широкой пропаганды культуры рационального водопользования среди населения, обеспечения населения качественной питьевой водой в долгосрочной перспективе.

«Для ведения точного учета использования подземных вод на пользователей подземных вод в срок до 1 января 2024 года возлагается обязанность по оснащению находящихся в их ведении сооружений забора подземных вод средствами учета воды в установленном порядке. Начиная с 1 января 2024 года пользователям подземных вод запрещается использование сооружений забора подземных вод, не оснащенных средствами учета воды», — подчеркнули в министерстве.

Эта норма не будет касаться индивидуального забора подземных вод в объеме до 5 кубических метров в сутки для личных и хозяйственных нужд физическими лицами.

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 В Узбекистане с 1 января будущего года будет запрещено пользоваться подземными водами без счетчика
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