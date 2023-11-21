Депутат Гудовский потребовал отставки главы новосибирского дептранса

Гудовский возглавляет по контролю за исполнением органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения. После анализа эффективности работы городских чиновников народные избранники пришли к выводу, что большая часть нареканий касается работы дептранса. В итоге Гудовский решил обратиться к мэру Анатолию Локтю с требованием об увольнении главы департамента.
«Горожане недовольны: в городе грязь, остановки в безобразном состоянии, освещения в целом нет. Нет системного и программного подходов», — пояснил депутат в беседе с «КП-Новосибирск».
Также он попросит мэра дать личную оценку работе Васильева.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что «Экология-Новосибирск» подала в суд на банкротство депутата Джулая.