13:25 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Башкирия готова принять более 200 беженцев из Палестины
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству РБ подготовить пункты временного размещения для приема беженцев из Палестины.
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Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.
20 ноября руководитель МЧС России Александр Куренков провел совещание по вопросу размещения беженцев из Палестины, которые прибывают в Россию. На совещании была рассмотрена возможность направить в Башкирию порядка 250 человек, вынужденно покидающих Палестину. При этом во внимание приняли накопленный республикой опыт по проведению гуманитарных операций и приему беженцев.
В начале ноября Радий Хабиров поддержал инициативу религиозных деятелей и жителей республики об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. Речь идет об отправке лекарств, продуктов и одежды.