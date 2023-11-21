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13:25 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Башкирия готова принять более 200 беженцев из Палестины

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству РБ подготовить пункты временного размещения для приема беженцев из Палестины.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.

20 ноября руководитель МЧС России Александр Куренков провел совещание по вопросу размещения беженцев из Палестины, которые прибывают в Россию. На совещании была рассмотрена возможность направить в Башкирию порядка 250 человек, вынужденно покидающих Палестину. При этом во внимание приняли накопленный республикой опыт по проведению гуманитарных операций и приему беженцев.

В начале ноября Радий Хабиров поддержал инициативу религиозных деятелей и жителей республики об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. Речь идет об отправке лекарств, продуктов и одежды.

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