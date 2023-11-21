Главное
Главные новости 21 ноября
13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области появятся запрещенные для иностранцев виды деятельности

Они, в основном, касаются систем жизнеобеспечения.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в 2024 году планируют ввести запрет на привлечение иностранцев в некоторых сферах деятельности. Проект соответствующего указа разместили на портале регионального правительства.

Запрет, в основном, касается систем жизнеобеспечения.

В частности, иностранным гражданам нельзя будет работать в организациях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой канализационных стоков.

Также иностранцам нельзя будет устраиваться на работу в агентства по временному трудоустройству.

С момента вступления указа в силу руководителям организаций этих сфер деятельности надо будет расстаться с иностранными гражданами, если они у них есть. При этом уволить их можно только в строгом соответствии с трудовым законодательством России.

Очевидно, что этот указ разработали для большей безопасности жизни воронежцев в наше весьма опасное время.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон