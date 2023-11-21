13:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области появятся запрещенные для иностранцев виды деятельности
Они, в основном, касаются систем жизнеобеспечения.
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В Воронежской области в 2024 году планируют ввести запрет на привлечение иностранцев в некоторых сферах деятельности. Проект соответствующего указа разместили на портале регионального правительства.
Запрет, в основном, касается систем жизнеобеспечения.
Также иностранцам нельзя будет устраиваться на работу в агентства по временному трудоустройству.
С момента вступления указа в силу руководителям организаций этих сфер деятельности надо будет расстаться с иностранными гражданами, если они у них есть. При этом уволить их можно только в строгом соответствии с трудовым законодательством России.
Очевидно, что этот указ разработали для большей безопасности жизни воронежцев в наше весьма опасное время.