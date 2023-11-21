Военнослужащим Нацгвардии могут разрешить использовать специальные дубинки наряду с резиновыми

Национальная гвардия опубликовала законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О Национальной гвардии РУз», предусматривающий разрешение военнослужащим (сотрудникам) Нацгвардии на применение специальных дубинок наряду с резиновыми.
Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время правоохранительные органы и специальные подразделения ряда стран применяют телескопические, пластиковые и резиновые дубинки в процессе поддержания общественного порядка, ликвидации общественных беспорядков и задержания правонарушителей.
Отмечается, что телескопические дубинки можно носить в сложенном состоянии, а поскольку они изготовлены из металла, они удобны для усмирения и сопровождения дебоширов.
Также при необходимости они могут использоваться для разбивания стекол транспортных средств.
«Данная поправка предлагается в целях создания правовой основы для обеспечения подразделений Национальной гвардии современными видами специальной техники, а также создания благоприятных условий для службы личного состава и достижения эффективности в обеспечении общественного порядка», — говорится в записке.
Обсуждение проекта продлится до 5 декабря.