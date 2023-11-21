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14:31 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

МИДЕИ: Молдова не откажется от защиты своего информационного пространства

В МИДЕИ отреагировали на запрет на въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Молдова продолжит защищать свое информационное пространство от вмешательства, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), комментируя запрет на въезд в Россию молдавским официальным лицам.

«Независимо от решений и ответов Москвы, мы полны решимости продолжать защищать наше информационное пространство от любого внешнего вмешательства и сохранять твердую позицию против дезинформации, гибридных атак и попыток дестабилизировать нашу страну», — заявил пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров.

Ранее стало известно, что посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему было заявлено о решительном протесте российской стороны в связи с «продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ,… выражающимся, в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам».

Послу также было сообщено, о закрытии в качестве асимметричной меры въезда в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Молдовы.

По сообщениям молдавских СМИ, запрет на въезд на территорию РФ получили 11 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS):

  • Виорел Барда,
  • Адриан Белый,
  • Лариса Волох,
  • Виталие Гаврук,
  • Мария Гонца,
  • Наталья Давидович,
  • Дориан Истратий,
  • Алина Дандара,
  • Лилиана Гросу,
  • Михаил Ляху,
  • Марианна Кушнир.

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