14:31 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
МИДЕИ: Молдова не откажется от защиты своего информационного пространства
В МИДЕИ отреагировали на запрет на въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдовы.
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КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Молдова продолжит защищать свое информационное пространство от вмешательства, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), комментируя запрет на въезд в Россию молдавским официальным лицам.
«Независимо от решений и ответов Москвы, мы полны решимости продолжать защищать наше информационное пространство от любого внешнего вмешательства и сохранять твердую позицию против дезинформации, гибридных атак и попыток дестабилизировать нашу страну», — заявил пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров.
Ранее стало известно, что посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему было заявлено о решительном протесте российской стороны в связи с «продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ,… выражающимся, в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам».
Послу также было сообщено, о закрытии в качестве асимметричной меры въезда в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Молдовы.
По сообщениям молдавских СМИ, запрет на въезд на территорию РФ получили 11 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS):