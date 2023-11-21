МО Польши: оборону Европы должны укреплять государства, а не «вымышленная армия» ЕС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза сами должны обеспечивать свою безопасность, а не «вымышленная армия» ЕС. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином.
«Любое соперничество между ЕС и НАТО в контексте безопасности очень плохо для нее самой. Я также хочу подчеркнуть, что с точки зрения безопасности Польши очень важно, чтобы за обороноспособность отвечали национальные государства, а не какая-то вымышленная армия Европы, оно [обеспечение безопасности] не должно находиться в зоне ответственности ЕС», — сказал польский министр. Его слова приводит пресс-служба Минобороны страны.
Как отметил Блащак, передача полномочий по обеспечению безопасности с национального уровня на общеевропейский, что должен на текущей неделе обсудить Европарламент, «угрожает безопасности» Польши.
Ранее польское Минобороны сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин во вторник прибыл в польский аэропорт Жешув недалеко от границы с Украиной для обсуждения со своим польским коллегой вопросов военного сотрудничества. 20 ноября шеф Пентагона посетил Киев.