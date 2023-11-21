15:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Дмитрий Азаров проверил качество ремонта соцобъектов в Снежном
Губернатор вновь побывал с рабочей поездкой на Донбассе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь посетил Снежное в ДНР. В ходе рабочей поездки он проверил ход работ по восстановлению социальных объектов города-побратима. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.
— В Снежном больше года помогаем налаживать мирную жизнь. Как ранее договаривались с жителями, приехал проверить объекты, которые готовим к запуску, — поделился Дмитрий Азаров.
В 2023 году в Снежном должны привести в порядок 73 объекта. Сейчас готовы 67 из них. В рамках рабочей командировки губернатор посетил школу № 15, где в первые с 1936 года провели капитальный ремонт. В здании благодаря помощи Самарской области привели в порядок кровлю и все инженерные коммуникации. Сейчас там заканчивают отделку внутренних помещений. Также в Снежном обновили здание детского сада, который расположен по соседству от школы № 15.
Еще один объект, где побывал с проверкой Дмитрий Азаров, — центральная городская больница. Там завершают работы по восстановлению лечебного и акушерско-гинекологического корпуса. Самарские строители заменили там электропроводку, полы и окна, провели отделку помещений. Глава региона поручил закончить все работы в течение двух недель, чтобы 12 декабря больница была открыта.
Также Дмитрий Азаров провел личную встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили предварительные итоги работы в Снежном и дальнейшие планы. Денис Пушилин высоко оценил вклад 63 региона в развитие Донбасса. Он вручил губернатору Самарской области республиканскую награду.
Встретился Дмитрий Азаров и с земляками — участниками СВО. Он пообщался с военнослужащими и передал им необходимую технику: «Все просьбы взял в отработку. От региона передал помощь военным — все, что необходимо на передовой, в том числе коптеры и противодронные ружья».