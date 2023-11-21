Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании

На сегодняшний день в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.
Как было отмечено главой государства, товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.
«Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном», — сказал Президент.
В свою очередь Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.
Ранее Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.