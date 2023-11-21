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17:39 (мск), источник: CityTraffic.ru

Андрей Прямилов сохранил за собой пост министра финансов Самарской области

О назначении чиновника на эту должность губернатором Дмитрием Азаровым сообщили 21 ноября 2023 года в пресс-службе правительства региона.

Министром финансов Самарской области официально назначен Андрей Прямилов. Во время собеседования, прошедшего в рамках формирования нового состава правительства Самарской области Андрей Прямилов доложил губернатору о работе минфина. Стороны обсудили вопрос формирования областного бюджета на 2024 и последующие годы.

Поблагодарив Андрея Прямилова за работу по подготовке проекта регионального бюджета, Дмитрий Азаров напомнил, что главный приоритет — это поддержка участников СВО и семей военнослужащих. Кроме того, оказывая необходимую поддержку для развития экономики, промышленности, технологий, власти региона ни в коем случае не должны ухудшать ситуацию по мерам социальной поддержки.

Как ранее сообщалось, от приставок «врио» также избавились глава самарского минобра Виктор Акопьян и глава минсельхоза региона Николай Абашин. Руководить Управлением ЗАГС по Самарской области оставили Екатерину Мельник.

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