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18:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь и Казахстан подписали план военного сотрудничества

Главы оборонных ведомств двух стран подтвердили единство взглядов на вызовы и угрозы коллективной безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Минобороны Беларуси и Казахстана во вторник подписали план военного сотрудничества на будущий год, сообщили в белорусском министерстве.

«Подписан план военного сотрудничества между министерствами обороны Республики Беларусь и Республики Казахстан на 2024 год», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там также отмечено, что сегодня в Минске состоялись переговоры главы МО Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с казахстанским коллегой генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Стороны заявили о единстве взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности.

В ходе встречи Виктор Хренин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных внешнеполитических партнеров Беларуси.

«Активно развивается межправительственное и межпарламентское взаимодействие, осуществляется координация действий на площадках международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС, где имеется значительная военная составляющая сотрудничества», — сказал он.

Глава Минобороны Беларуси также указал на то, что двусторонние отношения между странами носят стратегический союзный характер, и выразил уверенность, что взаимодействие в военной сфере «должно не просто соответствовать этому уровню, но и быть примером эффективной работы».

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