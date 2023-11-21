18:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Беларусь и Казахстан подписали план военного сотрудничества
Главы оборонных ведомств двух стран подтвердили единство взглядов на вызовы и угрозы коллективной безопасности.
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МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Минобороны Беларуси и Казахстана во вторник подписали план военного сотрудничества на будущий год, сообщили в белорусском министерстве.
«Подписан план военного сотрудничества между министерствами обороны Республики Беларусь и Республики Казахстан на 2024 год», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там также отмечено, что сегодня в Минске состоялись переговоры главы МО Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с казахстанским коллегой генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.
Стороны заявили о единстве взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности.
В ходе встречи Виктор Хренин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных внешнеполитических партнеров Беларуси.
«Активно развивается межправительственное и межпарламентское взаимодействие, осуществляется координация действий на площадках международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС, где имеется значительная военная составляющая сотрудничества», — сказал он.
Глава Минобороны Беларуси также указал на то, что двусторонние отношения между странами носят стратегический союзный характер, и выразил уверенность, что взаимодействие в военной сфере «должно не просто соответствовать этому уровню, но и быть примером эффективной работы».