В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с Россией

«Заместитель канцлера юстиции оценил представленные сегодня проект решения (по ограничениям на границе), проект меморандума и конфиденциальный меморандум с точки зрения контроля за законностью. Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют», — говорится в заявлении Пуумалайнена, которым располагает газета.
По его мнению, представленный правительством законопроект о дальнейшем ужесточении перемещения на границе с Россией не давал достаточных гарантий того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой, гарантированную конституцией, законодательством ЕС, ЕСПЧ и другими документами по правам человека.
Правительство Финляндии стремится полностью закрыть все пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев, также кабмин Финляндии должен вести подготовку к ответным мерам со стороны России, сообщала газета во вторник.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих — «Вартиус» и «Салла» — принимают заявления об убежище. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что они соблюдают все инструкции, «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право», а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.