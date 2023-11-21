19:57 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В ПМР рассказали о последствиях ограничений со стороны Кишинева
Красносельский: санкции со стороны Кишинева негативно влияют на экономику ПМР.
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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Ограничения со стороны Кишинева оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии Доротой Длоухи-Сулигой.
Молдавия с августа не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и бендерскому заводу «Потенциал», называя произведенные товары стратегическими, и заявляя, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
«Какие бы политические турбулентности ни происходили, народ живет, предприятия должны работать и платить налоги, служащие — получать заработную плату, пенсионеры — пенсию. Внешние обстоятельства, конечно, оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику. Это понятно. Но в наших силах минимизировать негативные последствия. А это уже путь развития, прогресса, позитива», — приводит пресс-служба слова Красносельского.
В свою очередь Дорота Длоухи-Сулига заметила, что рада сохраняющейся стабильности, но не приветствует стагнацию. Она напомнила, что деятельность представляемой ею организации основана на построении и поддержании диалога.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.