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21:58 (мск), источник: © РИА Новости

США осудили КНДР из-за пуска ракеты

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США осуждают пуск ракеты КНДР, Вашингтон считает такие действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе, заявили в Белом доме.

Источник: Reuters

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22−55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации. Позднее, по данным Рёнхап, КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько.

«США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий», — говорится в обнародованном заявлении Белого дома.

Там же утверждают, что действия КНДР являются «вопиющим нарушением» многочисленных резолюций Совбеза ООН, повышают напряженность и рискуют дестабилизировать безопасность в регионе и за его пределами.

В Белом доме также призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить «провокационные действия» и сесть за стол переговоров. Также добавляется, что США примут все необходимые меря для самозащиты, а также для защиты Южной Кореи и японских союзников.

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