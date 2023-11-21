США осудили КНДР из-за пуска ракеты

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22−55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации. Позднее, по данным Рёнхап, КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько.
«США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий», — говорится в обнародованном заявлении Белого дома.
Там же утверждают, что действия КНДР являются «вопиющим нарушением» многочисленных резолюций Совбеза ООН, повышают напряженность и рискуют дестабилизировать безопасность в регионе и за его пределами.
В Белом доме также призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить «провокационные действия» и сесть за стол переговоров. Также добавляется, что США примут все необходимые меря для самозащиты, а также для защиты Южной Кореи и японских союзников.