Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча», — сказал Явлинский.
По его словам, Путин «все внимательно выслушал». Что-либо еще о реакции главы государства Явлинский не сказал.
Политик отметил, что пока «нет никакого мирного плана», сначала должно быть прекращение огня, а потом уже — переговоры, которые могут идти «сколько угодно».
Встреча, как сообщали в «Яблоке», прошла 26 октября. В партии назвали позицию Явлинского о необходимости прекращения огня «принципиальной» и отметили, что политик готов лично участвовать в переговорах по данному вопросу. Также он говорил с Путиным о проблемах российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о встрече Путина и Явлинского.