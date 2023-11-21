21 ноября, новости Молдовы, источник: РИА Новости
КС Молдавии подтвердил решение об отставке генпрокурора
КС Молдавии подтвердил решение об отставке генпрокурора Стояногло.
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии оставил в силе отказ в приостановлении действия указа президента об освобождении от должности генпрокурора Александра Стояногло, такое решение было принято во вторник на заседании КС.
В мае высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала президент Молдавии Майя Санду. Депутаты оппозиционной Партии коммунистов обратились в КС с просьбой проверить конституционность указа, а также приостановить его действие. На заседании от 16 ноября 2023 года КС отклонил ходатайство парламентариев.
«Подтверждается решение Конституционного суда № 159 от 16 ноября 2023 года, которым было отказано в ходатайстве о приостановлении действия указа президента Республики Молдова № 1122 от 26 сентября 2023 года (об освобождении Александра Стояногло от должности генпрокурора — ред.)… Судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали отдельные мнения по этому решению», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014—2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году президент республики Санду была министром образования.
Сам бывший генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения местью со стороны президента. При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Конституционный суд Молдавии 9 ноября признал незаконной часть закона о прокуратуре, который позволил уволить генпрокурора Александра Стояногло. По мнению адвоката экс-генпрокурора Юрия Мэрджиняну, у его подзащитного появился шанс вернуться на этот пост, юристы в связи с этим готовят новые обращения в судебные инстанции.