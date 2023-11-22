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00:21 (мск), источник: РБК

Европарламент опубликовал карту с Украиной без Крыма

Европарламент по ошибке опубликовал карту Украины без Крыма, публикацию вскоре удалили. Карта с Украиной без Крыма появилась в англоязычном аккаунте Европарламента в X (бывший Twitter), вскоре публикация пропала, пост был переопубликован с полуостровом в границах Украины по состоянию на 1991 год.

Источник: Reuters

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в сегодняшней утренней инфографике. Мы приносим извинения за оплошность», — сказано в новом посте.

В публикации сообщалось о переговорах, которые Евросоюз ведет в данный момент по торговым соглашениям с разными странами мира. Крым в первоначальной публикации был серого цвета — таким же цветом была отмечена территория России, США, Ирана, Ливии, Саудовской Аравии, Монголии и других. Вместе с тем Херсонская и Запорожская области, а также Донбасс были изначально отмечены как часть Украины.

Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области по результатам референдумов, проведенных на подконтрольных ей частях регионов. Согласно официальным результатам, большинство пришедших на участки одобрили вхождение в состав России. Президент Владимир Путин говорил, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт.

Украина вместе с большинством стран мира не признали территориальные изменения. Киев обещал вернуть эти регионы под свой контроль.

Европарламент считает Крым частью Украины.

Ошибочные публикации с картами делало, в частности, и посольство России. К примеру, в январе посольство России в Швеции опубликовало карту, на которой Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области были указаны принадлежащим Украине. Затем посольство исправилось и пояснило, что допустило ошибку из-за «западных источников», которые не всегда достоверно показывают границы страны.

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