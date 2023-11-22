Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины

«США продолжат работать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые для самообороны, вот почему также крайне важно, чтобы конгресс принял меры для поддержки Украины, приняв запрос о дополнительном финансировании», — сказала она.
Сингх отметила, что США смогли обеспечить потребности Украины при контрнаступлении и продолжат снабжать страну необходимым на фоне приближающейся зимы.
«Нам нужна помощь конгресса. Мы не можем сделать это без принятия Конгрессом дополнительного законопроекта, который мы представили несколько месяцев назад, и который, как вы знаете, требует срочной чрезвычайной помощи. И это касается не только Украины. Это касается также Израиля и Индо-Тихоокеанского региона», — добавила представитель Пентагона.
США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.
Конгресс США около двух месяцев не может принять бюджетный законопроект. В середине ноября во второй раз подряд был одобрен временный закон, который предусматривает только необходимые траты — без помощи партнерам страны, таким как Израиль и Украина.
По сведениям NBC, до конца 2023 года конгрессмены могут принять компромиссный план, который включит в себя помощь этим двум странам.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать вести бои этой зимой.
Российская сторона критикует западную помощь в адрес Украины, настаивая, что такими методами лишь продлевается период вооруженного конфликта, но цели Москвы все равно будут достигнуты.