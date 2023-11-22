Визовый режим с Россией, торговые пошлины, сокращение сельхозпроизводства, дикие цены и инфляция: Что ждет Молдову в случае полного разрыва с СНГ — мнение экспертов

— После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля. И с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет, ассамблея продолжает работать. Это, конечно. огромная потеря для самой Молдовы, — заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Наша страна уже вышла их десятков соглашений, подписанных в рамках СНГ. На очереди очередная денонсация очередных соглашений. Что дает Молдове полный разрыв связей с Содружеством независимых государств? Не поспешили ли мы? Как это отразится на простых гражданах нашей страны? Обь этом мы поговорили с нашими уважаемыми экспертами.
— Все будет зависеть от того, как Россия на это станет реагировать, — считает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский. — То есть введет ли режим, как для обычных иностранцев — визовый въезд, запрет на работу… Трудно сказать, но юридически Россия имеет полное право применять к гражданам Молдовы режим, как для любых иностранцев. И другие страны СНГ, естественно, могут так поступить. И в таком случае, Молдове надо будет переходить на систему двухсторонних договоров, в которых оговариваются все эти условия.
Что касается экспорта нашей продукции в страны СНГ. Ну, обычный торговый режим, то есть, отменяется соглашение о свободной торговле, которое является неотъемлемой частью членства в СНГ, Вводятся пошлины и прочее…
— Получается, мы не сможет продавать нашу продукцию на рынках СНГ?
— Что значит не сможем? Будет труднее… Тем более, что под этот режим нас Россия неоднократно ставила. У нас есть несколько позиций, те же яблоки, для которых российский рынок является основным. Ну, его потрясет, значит придется находить выход — либо другие рынки, либо другие сорта, либо сокращать производство. Последствия какие-то будут. Сейчас трудно говорить об этом.
— Разве Молдове выгодно выходить из СНГ?
— Никаких выгод нет! Это все в русле той антироссийской политики, ориентира PAS на вхождение в ЕС, где им время от времени все настойчивей говорят о том, что Молдова должна быть активней во внедрении всего пакета санкций против России. Это в русле всей этой политики.
— Вест мир борется за рынки, а мы все время демонстрируем по отношению к России, что Молдова — недружественное государство, — рассуждает доктор экономики, экс-начальник отдела Госплана МССР Михаил Пойсик. — А мы, например, в Россию поставляли 99% яблок. А сегодня экспорт яблок значительно сократился и, если посмотреть, куда мы экспортируем яблоки, то это Румыния. А мы гордо заявляем, что поставляем яблоки в Евросоюз. И денонсация соглашений с СНГ приводит к тому, что на бытовом уровне уже бизнес относится к Молдове как к недружественному государству! Если раньше мы приезжали в Россию и нас встречали как родственников, близких по духу и пониманию людей, то сегодня Молдова становится откровенно враждебным государством.
— А что ждет нашу экономику в случае полного разрыва с СНГ?
— А наша экономика проваливается! Знаете, какое у нас соотношение импорта к экспорту? Импорт превышает экспорт в 2,3 раза! Назовите еще хоть одну страну мира, где есть такое соотношение импорта к экспорту?
— И я не знаю. Дальше идем. В нашем экспорте треть — это реэкспорт. Даже в этом худосочном экспорте еще треть это реэкспорт! В результате Молдова превратилась в поставщика, с одной стороны, это примитивное сырье — пшеница фуражная, кукуруза фуражная, подсолнечник… И треть продукции, которую мы экспортируем — это продукция из давальческого сырья. В результате основной статьей нашего экспорта стала рабочая сила. То есть, мы вырастили человека, дали ему образование, профессию, а человек уезжает из Молдовы, потому что не видит здесь перспектив. У нас сегодня соотношение между пенсионерами и плательщиками в Пенсионный фонд составляет уже менее единицы! А минимально допустимая соотношение — 2,5!
— Что, на ваш взгляд, ждет наших граждан, которые работают в России?
— Сегодня этот колоссальный дисбаланс в торговых отношениях, имею в виду соотношение экспорта к импорту, он нивелируется за счет денежных поступлений наших соотечественников из-да рубежа. И большая часть поступлений идет из России! Поэтому мы сами затягиваем на своей шее удавку, действуем безответственно и без понимания. Главная проблема нынешней власти — это чрезвычайно низкая ее компетентность.
— Может ли Россия и остальные страны СНГ ввести в ответ на нашу недружественную политику визовый режим в отношении граждан Молдовы?
— Запросто! Первый звоночек уже прозвенел. Россия объявила персонами нон-грата целый ряд депутатов парламента Молдовы. Это первые шаги. То есть, вы, ребята, не понимаете слов, будем с вами действовать по-другому!
Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. В СССР, когда Молдова была садом-огородом Советского Союза, экспорт за пределы Молдавии составлял всего полтора процента! То есть, для Советского Союза это был мизер. А сейчас вообще ничего! То есть, для России зачеркнуть Молдову и снять ее с приоритетов, это раз плюнуть! И мы к этому идем семимильными шагами!
— Но это же, прежде всего, отражается на простых гражданах Молдовы!
— Уже отразилось. Мы имеем сегодня самый высокий уровень инфляции в Европе, большинство цен у нас выше, чем даже на Украине! Это, вообще, парадокс! Почему? Потому что мы все импортируем. А простым гражданам остается только голосовать! Но мы ведь голосуем за PAS! За этих балаболов! Пока голосуем.