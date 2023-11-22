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Спецоперация на Украине
04:32 (мск), источник: РБК

Politico: Украина попросила у США радары Sentinel («часовой») для зимы

Украина попросила у США предоставить радары малой дальности Sentinel («Часовой»), опасаясь возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре в зимнее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к обсуждению вопроса. Киев попросил Вашингтон о радарах малого радиуса, способные определять беспилотники и баллистические ракеты, чтобы защитить объекты энергетики. Москва критикует поставки ВСУ военного снаряжения.

Источник: AP 2023

Представители Украины пояснили американским коллегам, что, хоть радары и не сравнятся с танками Abrams или истребителями F-16 — приоритетными запросами с начала полномасштабных боев, они имеют решающее значение зимой.

Новые радары обеспечили бы больший охват системами ПВО районов Украины, где ожидаются российские удары, а также помогли бы защитить военные заводы, расположенные на украинской территории.

Sentinel предназначены для отслеживания баллистических ракет, беспилотников, самолетов, и других целей. На сайте американской армии сказано, что радиус действия систем — 75 км.

Пентагон напомнил накануне, что для продолжения поддержки необходимо согласие конгресса. Пока конгрессмены не могут принять законопроект о бюджете. Одобрен временный план, предусматривающий только необходимые траты для предотвращения шатдауна (приостановки работы правительства) и не включающий помощь Украине, Израилю и иным зарубежным партнерам. Он рассчитан до середины января. По сведениям NBC, до конца 2023 года конгрессмены могут принять компромиссный план, который включит в себя помощь Тель-Авиву и Киеву.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российская сторона критикует поставки западного вооружения украинской армии.

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