Красноярского депутата Александра Глискова оставили в СИЗО до Нового года

Жалобу на решение Центрального районного суда о заключении Глискова под стражу на два месяца подал его адвокат. 21 ноября краевой суд в апелляционной инстанции рассмотрел ее и не удовлетворил — мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 оставлена без изменения.
Сам Глисков участвовал во вчерашнем заседании дистанционно — по видеосвязи из СИЗО № 1.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября. Его подозревают в коррупционном преступлении, совершенном несколько лет назад. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере). Сам он отрицает причастность к преступлению и называет свое дело политическим.