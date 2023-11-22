06:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Младший сержант из Тулуна погиб в ходе проведения СВО
Прощание с Виктором Кладько пройдет 23 ноября.
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Младший сержант Виктор Кладько из Тулуна погиб в ходе проведения спецоперации на территории ДНР. Прощание с военнослужащим пройдет 23 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.
Виктор Николаевич родился в Шелехове. Окончил профессиональное училище № 9 в Черемхове по специальности токарь. В 2009 году был призван в ряды Вооруженных сил России, пройдя срочную службу в должности стрелка, водителя, командира отделения.
После службы в армии Виктор Кладько устроился на работу. А в 2019 году приехал в Тулун для участия в строительстве нового здания школы № 2. В итоге мужчина решил остаться жить в этом городе, сообщили на странице администрации Тулуна в «ВК» (12+).
Виктор Кладько с готовностью пошел защищать Родину после объявления частичной мобилизации, но к сожалению, в начале ноября стало известно, что он погиб.
«Виктор Кладько был настоящим русским солдатом, настоящим патриотом, который отдал свою жизнь служению своей стране», — говорится в сообщении.
Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.