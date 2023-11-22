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Спецоперация на Украине
08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловский омбудсмен заявила о применении ВСУ запрещенного оружия

Такой вывод Татьяна Мерзлякова сделала по итогам визита в военный госпиталь.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова побывала в одном из военных госпиталей, в котором оказывается медпомощь участникам СВО. На основании увиденного во время визита она сделала вывод, что вооруженные силы Украины используют против российских солдат запрещенные виды оружия.

— Сегодня с утра посетила наш военный госпиталь-354. Видела, в каких условиях работают врачи и медицинские сёстры. Ранения становятся все более сложные, применяются запрещённые международными документами виды оружия, — пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поручил включить в процесс подготовки социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» специалистов из военных ведомств.

Также на Средний Урал из зоны проведения спецоперации было доставлено 20 беспризорных кошек. Волонтеры уже ищут для них хозяев.

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