08:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Свердловский омбудсмен заявила о применении ВСУ запрещенного оружия
Такой вывод Татьяна Мерзлякова сделала по итогам визита в военный госпиталь.
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова побывала в одном из военных госпиталей, в котором оказывается медпомощь участникам СВО. На основании увиденного во время визита она сделала вывод, что вооруженные силы Украины используют против российских солдат запрещенные виды оружия.
— Сегодня с утра посетила наш военный госпиталь-354. Видела, в каких условиях работают врачи и медицинские сёстры. Ранения становятся все более сложные, применяются запрещённые международными документами виды оружия, — пишет Татьяна Мерзлякова на своей странице.
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