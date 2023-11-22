08:31 (мск), источник: АиФ Омск
Регион космических возможностей. Омичи показали достижения на ВДНХ
17 ноября в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Виталий Хоценко презентовал визитную карточку Омской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жителям миллионного региона есть чем гордиться. Наш край славится передовой промышленностью, богат природными ресурсами и талантливыми людьми. Складываясь в единый пазл, эти составляющие образуют яркую картину, привлекающую в Омское Прииртышье не только многочисленных гостей и туристов, но и партнёров для сотрудничества в разных сферах.
Всё лучшее рядом
«Омск, ты просто космос!» — под таким слоганом представлен стенд Омской области на выставке «Россия», где в тесном соседстве друг с другом расположились уникальные экспозиции всех 89 регионов нашей страны.
Название выбрано не случайно. Омский регион вносит огромный вклад в развитие космической промышленности. Об этом говорит расположившийся в центре площадки макет ракеты «Ангара», выпускаемой на заводе «Полёт». Внушительных размеров выставочный объект притягивает внимание посетителей. «Ангара» представлена на выставке и микроминиатюристом Анатолем Коненко. Мастер вместил макет ракеты в игольное ушко.
Кроме того, омский стенд рассказывает о развитии региона — от истории, культурных традиций до инновационных достижений. Многие локации посвящены людям, чьи судьбы тесно связаны с Омском.
«Для того чтобы полностью погрузиться и узнать, что такое Омск, узнать наши Пять озёр, тайгу, три климатические зоны — нужно приехать в наш город. Мы старались всё лучшее, что у нас есть — наши достижения, а главное, наших людей — в спорте, культуре, искусстве — всех показать», — прокомментировал глава региона Виталий Хоценко.
Новые проекты и соглашения
Выставка «Россия» — мероприятие не только зрелищное и познавательное, но и созидательное, направленное на развитие социально-экономического потенциала каждого региона и страны в целом.
Возвращаясь к теме омско-космической, отметим, что на международном форуме Виталий Хоценко встретился с руководителем Роскосмоса Юрием Борисовым. Участники встречи договорились о партнёрстве в создании Омского музея космонавтики, подтвердили планы по открытию космических классов в школе, которая строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Роскосмос взял шефство над учреждением.
Деловая часть программы была обширной. Так, вопрос инвестиционной привлекательности региона Виталий Хоценко обсудил с представителями власти и бизнеса, студентами из Омска, которые сегодня получают образование в престижных вузах Москвы.
«Нужно преобразить наш регион, сделать лучше для жизни. Необходимо понять, какие проекты стоит развивать, чтобы молодые люди не уезжали из Омской области», — сказал Виталий Хоценко.
Разностороннее сотрудничество
Отчасти на это нацелен проект развития спортивной инфраструктуры Омского региона. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в этом вопросе подписали Виталий Хоценко и руководители ГК «Титан» и Ассоциации инвесторов «Прорыв».
«Планируем строительство спортивно-оздоровительного комплекса с двумя ледовыми площадками, плавательным бассейном, универсальными залами, фитнесом и спортивной базой», — рассказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.
Соглашения о сотрудничестве в рамках деловой части форума правительство Омской области подписало также с Фондом поддержки и развития экоинициатив «КОМПАС», который стал экологическим партнёром региона.
На форуме омичи поделились с представителями других регионов опытом развития социального предпринимательства и женского бизнеса, представили проекты, реализуемые как в нашем регионе, так и на вновь присоединённых территориях ЛНР и ДНР.
Большой интерес гостей выставки вызвал туристский потенциал Омской области. На ВДНХ работали сразу несколько тематических площадок с участием Торгово-промышленной палаты, туркомпаний, учреждений культуры, а также туристских информационных центров из Омска и районов области.