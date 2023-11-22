Песков: умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Беленко умер 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс в возрасте 76 лет.
Старший лейтенант Беленко 6 сентября 1976 года перелетел на МиГ-25П в Японию и приземлился на аэродроме острова Хоккайдо, сделав тем самым секретный самолет достоянием спецслужб США. Несмотря на то, что машина была вскоре возвращена Советскому Союзу, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и бортовым радиоэлектронным оборудованием перехватчика.
Совершивший предательство летчик в 1980 году получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.