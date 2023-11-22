Экс-мэра соседнего с Хабаровском Фуюаня лишили имущества и исключили из КПК

Чжан Цзытун занимал должность мэра Фуюаня с января 2016 по январь 2019 года, после чего ушёл на пенсию. Бывшего градоначальника подозревают во взятках, злоупотреблении полномочиями, сношениях с недобросовестными бизнесменами и расхищении общественной собственности. Кроме того, заявляет комитет, Цзытун неоднократно препятствовал проверкам, проводимым в его отношении.
«В соответствии с Дисциплинарным уставом Коммунистической партии Китая и законом об административных правонарушениях для госслужащих принято решение исключить Чжана Цзытуна из партии, лишить его пенсионного пособия и конфисковать у него имущество, полученное нелегальным путём», — говорится в заявлении Контрольного комитета проверки дисциплины.
Информацию о предполагаемых коррупционных преступлениях Цзытуна и о нарушениях партийной дисциплины, которые были замечены с его стороны, передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.