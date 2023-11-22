Лукашенко: ОМОН надежно обеспечивает безопасность и правопорядок в обычных и экстремальных условиях

Специальные подразделения органов внутренних дел с момента основания ведут непримиримую борьбу с преступностью, надежно обеспечивая безопасность и правопорядок в обычных и экстремальных условиях, справляясь со служебно-боевыми обязанностями на отлично, констатировал белорусский лидер.
«Главная ценность ОМОНа — его сотрудники: настоящие профессионалы своего дела, преданные Родине, самоотверженно выполняющие служебный долг. Многие прошли проверку на прочность в сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, и не раз смотрели опасности в лицо», — отметил Президент.
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что каждый из сотрудников ОМОНа и в дальнейшем приложит все усилия для обеспечения суверенитета и независимости государства, сохранения мира и спокойствия на улицах белорусских городов и сел, а также в домах и семьях граждан страны.
«Благодарю всех ветеранов, которые посвятили жизнь трудной, но крайне необходимой для страны и народа службе. Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким», — пожелал Президент.