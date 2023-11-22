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08:50 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко: ОМОН надежно обеспечивает безопасность и правопорядок в обычных и экстремальных условиях

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов отрядов милиции особого назначения с 35-летием со дня образования ОМОНа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

Специальные подразделения органов внутренних дел с момента основания ведут непримиримую борьбу с преступностью, надежно обеспечивая безопасность и правопорядок в обычных и экстремальных условиях, справляясь со служебно-боевыми обязанностями на отлично, констатировал белорусский лидер.

«Главная ценность ОМОНа — его сотрудники: настоящие профессионалы своего дела, преданные Родине, самоотверженно выполняющие служебный долг. Многие прошли проверку на прочность в сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, и не раз смотрели опасности в лицо», — отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что каждый из сотрудников ОМОНа и в дальнейшем приложит все усилия для обеспечения суверенитета и независимости государства, сохранения мира и спокойствия на улицах белорусских городов и сел, а также в домах и семьях граждан страны.

«Благодарю всех ветеранов, которые посвятили жизнь трудной, но крайне необходимой для страны и народа службе. Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким», — пожелал Президент.

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