ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

«Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний», — сообщили там.
Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, корпорация продолжает своевременно передавать Минобороны РФ авиатехнику. «Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел», — привели его слова в пресс-службе.
В начале октября министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова, учитывая востребованность Су-34, поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта этой машины.
Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе в зоне спецоперации.