Главное
Спецоперация на Украине
08:17 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Дегтярёв рассказал в Совфеде о роли Хабаровского края в развороте на Восток

Губернатор выступил перед сенаторами с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития края и запросил о дальнейшей поддержке.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Совете Федерации продолжаются Дни Хабаровского края. В рамках тематического мероприятия губернатор Михаил Дегтярёв выступил перед сенаторами с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития территории, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Накануне глава региона провел встречу с председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым и принял участие в расширенном заседании комитета. Основным вопросом обсуждения стало опережающее экономическое развитие Хабаровского края. Михаил Дегтярев обратился к участникам мероприятия и рассказал о ключевой роли территории в раскрытии потенциала Дальнего Востока России.

«Наши предприятия производят основную долю продукции машиностроения, почти весь объем нефтепродуктов, стали и стального проката в ДФО. Мы входим в первую пятерку регионов по добыче драгоценных металлов, являемся лидерами Востока по производству лесоматериалов. Хабаровский край — крупнейший транспортно-логистический центр Востока нашей страны. Учитывая переориентацию товарных потоков и инвестиций на Восток, мы активно используем новые возможности».

Михаил Дегтярев
губернатор Хабаровского края

На VIII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, и для реализации его потенциала необходимо сделать всё возможное. Хабаровский край, напомнил Дегтярёв, играет в развороте страны на Восток ключевую роль. Основное его преимущество региона заключается в диверсифицированной экономике, которая не завязана только на сырьевых отраслях, но и полагается на развитую промышленность и транспортно-логистический комплекс.

Для сохранения темпа развития инфраструктуры и строительства, регулирования тарифов на электрическую энергию, докапитализации судостроительных предприятий и реализации технологических проектов, глава региона обратился к сенаторам с просьбой о поддержке. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заверил, что верхняя палата парламента будет делать всё, чтобы Хабаровский край развивался и дальше: «Вне всякого сомнения: будем вас максимально поддерживать! Ведь Совет Федерации — это палата регионов!».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дедовский способ предотвращает тяжелый ковид — учёные
Сдал «МиГ», отрекся от семьи. В США умер летчик-предатель Виктор Беленко
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта