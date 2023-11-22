Дегтярёв рассказал в Совфеде о роли Хабаровского края в развороте на Восток

В Совете Федерации продолжаются Дни Хабаровского края. В рамках тематического мероприятия губернатор Михаил Дегтярёв выступил перед сенаторами с докладом об итогах и перспективах социально-экономического развития территории, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Накануне глава региона провел встречу с председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым и принял участие в расширенном заседании комитета. Основным вопросом обсуждения стало опережающее экономическое развитие Хабаровского края. Михаил Дегтярев обратился к участникам мероприятия и рассказал о ключевой роли территории в раскрытии потенциала Дальнего Востока России.
На VIII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, и для реализации его потенциала необходимо сделать всё возможное. Хабаровский край, напомнил Дегтярёв, играет в развороте страны на Восток ключевую роль. Основное его преимущество региона заключается в диверсифицированной экономике, которая не завязана только на сырьевых отраслях, но и полагается на развитую промышленность и транспортно-логистический комплекс.
Для сохранения темпа развития инфраструктуры и строительства, регулирования тарифов на электрическую энергию, докапитализации судостроительных предприятий и реализации технологических проектов, глава региона обратился к сенаторам с просьбой о поддержке. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заверил, что верхняя палата парламента будет делать всё, чтобы Хабаровский край развивался и дальше: «Вне всякого сомнения: будем вас максимально поддерживать! Ведь Совет Федерации — это палата регионов!».