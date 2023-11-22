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09:02 (мск), источник: МК.RU Челябинск

На выставке «Россия» стартовал День Челябинской области

В Москве на всероссийской выставке-форуме начались Дни регионов.

Источник: САЙТ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА В УРФО

В среду, 22 ноября, презентуют Челябинскую и Курганскую области.

В целом, этот день полностью посвящен двум регионам Уральского Федерального округа. Как заметил Полномочный представитель президента Владимир Якушев, в этой части страны находятся регионы с несгибаемым характером, сильнейшей энергетикой и великими достижениями.

«Благодаря программам, инициированным президентом России, в УрФО реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление экономики нашей страны. Строится жильё и дороги, развивается промышленность, наука, культура и спорт. Растёт качество жизни людей», — отметил Владимир Якушев и пригласил гостей форума ознакомиться со стендами регионов УрФО. На них представлены не только особенности жизни регионов, включая Челябинскую область, но и красота всего Урала и Западной Сибири.

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