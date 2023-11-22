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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Севастополе отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Служебная проверка будет проведена в отношении непозволительных высказываний начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко о туристах из Китая, сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Остапенко в ходе доклада на сессии заксобрания 31 октября заявила, что регион не готов принимать китайских туристов. Она также усомнилась в целесообразности этого: по ее мнению, «китайский турист — это в первую очередь турист, который не привозит деньги в регион», но оказывает значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру города. Видеозапись с ее выступлением разошлась в социальных сетях.

Хочу подчеркнуть, что сказанное ею (Остапенко — ред.) касательно туристов из КНР — это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать.

Мария Литовко
вице-губернатор Севастополя

«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка», — написала Литовко, курирующая работу управления.

Она добавила, что «с Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний». Литовко отметила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с КНР и в городе рады туристам из этой страны.

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