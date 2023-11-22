Губернатор заявил, что военным на СВО некуда складывать обмундирование

«Сегодня бойцы говорят, что с обмундированием все нормально, даже с избытком — уже складывать некуда», — говорит глава области.
Он отметил, что в прошлом 2022 году был дефицит в обмундировании и питании, тогда шло налаживание формирование новых частей. Иногда эти службы самоснабжения не успевали и давали сбой.
Губернатор добавил, что на СВО также направляются беспилотники новосибирского производства. Их доставляют как планово, так и по точечным заявкам.
«С самого начала СВО из области поставляются дроны на фронт. Беспилотники также показали высокую эффективность и востребованность», — сказал губернатор.
Травников сообщил, что регион старается обеспечить крупные поставки в адрес крупных больших воинских формирований.