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09:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Губернатор заявил, что военным на СВО некуда складывать обмундирование

НОВОСИБИРСК, 22 ноября, ФедералПресс. Новосибирская область принимает активное участие в СВО, сейчас у военных нет дефицита в питании и обмундировании. Об этом в прямом эфире рассказал глава региона Андрей Травников.

«Сегодня бойцы говорят, что с обмундированием все нормально, даже с избытком — уже складывать некуда», — говорит глава области.

Он отметил, что в прошлом 2022 году был дефицит в обмундировании и питании, тогда шло налаживание формирование новых частей. Иногда эти службы самоснабжения не успевали и давали сбой.

Губернатор добавил, что на СВО также направляются беспилотники новосибирского производства. Их доставляют как планово, так и по точечным заявкам.

«С самого начала СВО из области поставляются дроны на фронт. Беспилотники также показали высокую эффективность и востребованность», — сказал губернатор.

Травников сообщил, что регион старается обеспечить крупные поставки в адрес крупных больших воинских формирований.

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