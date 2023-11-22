09:35 (мск), источник: Прецедент
Минобороны передали партию сделанных в Новосибирске Су-34
Партию сделанных в Новосибирске Су-34 передали минобороны. Бомбардировщики военному ведомству передала Объединенная авиастроительная корпорация.
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Минобороны передали партию сделанных в Новосибирске Су-34.
Бомбардировщики изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Отмечается, что машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.
— Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяется в ходе СВО. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска, — приводит пресс-служба ОАК слова первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.
Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова важнейшим представителем гособоронзаказа в контуре корпорации. Сейчас на заводе приступили к выполнению программы на следующий год.
— Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, — пояснил Слюсарь.