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09:58 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае избран глава Краснокамского городского округа

Это Игорь Бакариз.

Глава Краснокамского городского округа избран в Пермском крае.

Об этом сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Прикамья.

«Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы — Игоря Бакариза», — рассказали в совете.

Напомним, Игорь Бакариз руководит Краснокамским городским округом с 2018 года.

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