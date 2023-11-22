09:58 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае избран глава Краснокамского городского округа
Это Игорь Бакариз.
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Глава Краснокамского городского округа избран в Пермском крае.
Об этом сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Прикамья.
«Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы — Игоря Бакариза», — рассказали в совете.
Напомним, Игорь Бакариз руководит Краснокамским городским округом с 2018 года.