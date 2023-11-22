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11:17 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Сергей Шелест уехал в Луганскую Народную Республику

Там он передал омским военным УАЗ и оптический прицел.

Источник: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с коллегами из областного правительства и городской администрации уехал в Луганскую Народную Республику. Там он посетил Центр гуманитарной помощи Омской области в Луганске. Туда приходят грузы для военных и гражданского населения практически каждую неделю.

Глава города передал воинской части, где служат омичи, пикап на базе автомобиля УАЗ «Патриот».

«Машина маневренная и мощная, при этом простая в обслуживании — то, что нужно в условиях СВО. Ещё одна незаменимая вещь — комбинированный оптический прицел — отправится на подмогу нашим парням в подразделение ВДВ. Спасибо генеральному директору ГК “Стробетон” Александру Алексеевичу Сасину за это приобретение», — рассказал Сергей Шелест.

Глава города отметил, что перед поездкой обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко, чтобы каждая отправка гуманитарного груза максимально отвечала запросам людей.

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