11:17 (мск), источник: Om1.ru
Мэр Сергей Шелест уехал в Луганскую Народную Республику
Там он передал омским военным УАЗ и оптический прицел.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Омска Сергей Шелест вместе с коллегами из областного правительства и городской администрации уехал в Луганскую Народную Республику. Там он посетил Центр гуманитарной помощи Омской области в Луганске. Туда приходят грузы для военных и гражданского населения практически каждую неделю.
Глава города передал воинской части, где служат омичи, пикап на базе автомобиля УАЗ «Патриот».
«Машина маневренная и мощная, при этом простая в обслуживании — то, что нужно в условиях СВО. Ещё одна незаменимая вещь — комбинированный оптический прицел — отправится на подмогу нашим парням в подразделение ВДВ. Спасибо генеральному директору ГК “Стробетон” Александру Алексеевичу Сасину за это приобретение», — рассказал Сергей Шелест.
Глава города отметил, что перед поездкой обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко, чтобы каждая отправка гуманитарного груза максимально отвечала запросам людей.