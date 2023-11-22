Израиль опубликовал список 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных

В сообщении израильского минюста говорится, что освобождение палестинских заключенных будет проходить в несколько этапов. В течение четырехдневной гуманитарной паузы ожидается передача Израилю 50 заложников, захваченных во время нападения боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября. При этом условии Израиль освободит 150 палестинских женщин и детей, которые находятся в тюрьмах.
Остальные палестинцы могут быть освобождены в случае продления сделки и передачи Израилю дополнительных групп по 10 заложников. Из соглашения следует, что за освобождение боевиками каждых дополнительных 10 взятых в плен прекращение огня также будет продлеваться еще на день.
22 ноября правительство Израиля одобрило сделку с палестинской группировкой «Хамас» по освобождению заложников в обмен на приостановку боевых действий на несколько дней. По данным Haaretz, в рамках сделки «Хамас» также может освободить иностранных граждан. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен в X (ранее Twitter) подтвердил, что в рамках сделки будут освобождены и граждане США.
«Хамас» ранее подтвердил достижение соглашения. Группировка заявила, что, помимо гуманитарной паузы, стороны договорились об освобождении 150 палестинских женщин и детей, которые находятся в израильских тюрьмах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
По данным правительства Палестины, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 13 000 мирных жителей, включая порядка 5500 детей и 3500 женщин. Число жертв среди медицинского персонала превысило 200. В палестинском кабмине добавили, что ранения получили более 30 000 жителей. «Хамас» 21 ноября сообщил о свыше 14 000 погибших жителей Газы и более 33 000 раненых.