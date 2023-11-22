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13:00 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Фермеры и междугородние перевозчики проведут протест в Кишинёве

Молдавские фермеры и водители междугородних автобусных маршрутов проведут общий протест в центре Кишинёва.

Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии.

«В контексте ожидаемых на четверг демонстраций, о которых объявили фермеры и автоперевозчики, Генеральная инспекция полиции запросила… проявлять понимание к указаниям полицейских», — говорится в сообщении.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.

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