13:00 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском
Фермеры и междугородние перевозчики проведут протест в Кишинёве
Молдавские фермеры и водители междугородних автобусных маршрутов проведут общий протест в центре Кишинёва.
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Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии.
«В контексте ожидаемых на четверг демонстраций, о которых объявили фермеры и автоперевозчики, Генеральная инспекция полиции запросила… проявлять понимание к указаниям полицейских», — говорится в сообщении.
Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» заявила в своих соцсетях о намерении аграриев Молдавии продолжить протесты в связи с запоздалостью решений Минсельхоза страны.