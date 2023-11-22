Запретят ли в Крыму аборты — ответ Аксенова

«Решение частных клиник Крыма об отказе от абортов — важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти. Будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, по этому вопросу необходимо «формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами».
Аксенов также высказал свою личную позицию по этой проблеме. По его мнению, если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт нет необходимости.
При этом в каждом случае нужен «индивидуальный подход и поиск баланса», убежден руководитель региона.
Также глава республики призвал давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу.
Ранее министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что в Крыму было предложено всем частным клиникам отказаться от проведения услуг по прерыванию беременности — и медицинский бизнес пошел навстречу. Теперь сделать аборт крымчанки смогут только в государственных больницах. Там, прежде чем проводить операцию, с женщиной будут общаться психологи, разбираться в причинах такого решения и рассказывать о мерах государственной поддержки, на которые беременная и родившая женщина может рассчитывать.
Главврач Симферопольского клинического роддома № 2 Илья Глазков полагает, что отказ частных клиник от проведения операций по прерыванию беременности не грозит ростом криминальных абортов. При этом, считает он, полностью аборты запрещать нельзя, так как именно это может привести к криминализации этой сферы.