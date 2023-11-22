Андрей Травников: военкомат не может выдать удостоверение ветерана вагнеровцам

Об этом он рассказал 22 ноября в эфире телеканала ОТС, отвечая на вопрос супруги одного из «музыкантов».
По словам женщины, ее муж вернулся домой после ранения. Однако в военкомате отказались внести эти данные и информацию о наградах в военный билет. По этой причине боец не может получить полагающиеся ему меры поддержки и получить работу, на которой требуется военный опыт.
Андрей Травников признал наличие такое проблемы, заявив, что подобная ситуация сейчас складывается по всей стране. Это связано с тем, что ЧВК и оборонное ведомство не обменивались информацией. По этой причине у военкомата нет информации о них, равно как и о ведомственных наградах ЧВК.
Удостоверение ветерана боевых действий «музыкантам», по словам губернатора, должны выдавать в Центре ЧВК «Вагнер». Также для решения этой проблемы можно обратиться в фонд «Защитники отечества».
При этом «вагнеровцы» как участники СВО легко могут поучаствовать в программах региональных мер поддержки.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что боец ЧВК «Вагнер» потерял медаль «За взятие Соледара» в Новосибирской области.