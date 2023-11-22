11:47 (мск), источник: АиФ Челябинск
Шестеро кандидатов претендуют на пост главы Катав-Ивановска
Заявки подали исключительно мужчины.
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Шестеро кандидатов заявили о своем желании занять вакантное место главы Катав-Ивановского городского поселения. Об этом сообщили в местном горсобрании.
Среди претендентов на пост главы — начальник цеха Катав-Ивановского литейного завода Владимир Морданов, директор коммунального хозяйства Озёрска Антон Буренков, начальник комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановского района Иван Решетов, главный инженер-механик цеха на заводе «Катавский цемент» Вениамин Юмагузин, инженер-электрик Юрий Полсычев и председатель правления ТСЖ Владимир Малахов.
Срок подачи заявлений от кандидатов закончился накануне, 21 ноября. Сегодня комиссия направит запросы в учебные заведения, чтобы подтвердить сведения об образовании претендентов.
Напомним, предыдущий глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев решил уйти в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление он подал 13 октября.